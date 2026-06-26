Naci Talat unutulmadı

Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz ismi, Cumhuriyetçi Türk Partisi eski genel sekreterlerinden Naci Talat ölümünün 35’inci yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.

Saat 09.30'da gerçekleşen anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekilleri partililer ve sevenleri katıldı.

Anma etkinliğinde CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı, Naci Talat'ın toplumu için verdiği mücadelenin her zaman ayrı bir yeri olduğu belirtildi.

Anma etkinliği, konuşmaların ardından Talat'ın anıt mezarına kırmızı karanfiller bırakılmasıyla son buldu.