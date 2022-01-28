‘Her canlı sevgi dolu sıcak bir yuvayı hak eder’

Murat OBENLER

Ülkemizdeki sevimli dostların daha iyi şartlarda yaşaması için bıkmadan usanmadan ve kararlı bir şekilde mücadele eden Altın Patiler Derneği, LTB’ye ait Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda yuva bekleyen birçok köpeğin yeni yuvalarına kavuşabilmesi adına yine çok anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Dernekten yapılan açıklamada fotoğrafçı Efsane Mene’yle birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirdiği ve barınaktaki sevimli dostlardan bazılarının fotoğraflarının ise Barking Mad Studios tarafından Altın Patiler Derneği iş birliğinde çekildiği belirtildi.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndan sevimli dostlarımızı sahiplenmek için 0533 8330582 numaralı telefonun aranabileceğini ifade eden dernek yetkilileri

https://ltbsevimlidostlar.com/satin-alma-sahiplen/sahiplendirilebilir-dostlarımız linkinden de barınaktaki sevimli dostlarımızın fotoğraf ve bilgilerine ulaşabileceğini kaydettiler.