Her Can Hayata Katılan Bir Heyecan

Murat OBENLER

Ülkemizdeki sevimli dostların daha iyi şartlarda yaşaması için yıllardır mücadele eden Altın Patiler Derneği bu mücadelesini gerek ülkemizdeki hayvan haklarının daha da ileriye götürülmesi için farkındalık çalışmaları yaparak gerek sokaktaki canların yardımına koşarak,gerek şiddete uğrayan canların yardımına koşarak,gerek çeşitli kampanya ve etkinliklerle katkılar toplayıp sevimli dostlarımıza yardım ederek gerekse Lefkoşa Hayvan Barınağı ile işbirliği içinde canların sahiplendirilmesine katkı yaparak sürdürüyor. Altın Patiler Derneği son yıllarda gerçekleştirdiği kıyafetli fotoğraf çekimini yineleyerek bir kez daha yuva bekleyen birçok köpeğin yeni yuvalarına kavuşabilmesi adına sevimli canları sahiplenme çağrısı yaptı.

Sevimli Canlar kıyafetlerle bir başka güzel oldular

LTB’ye ait Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda yuva bekleyen birçok köpeğin yeni yuvalarına kavuşabilmesi adına yine anlamlı bir çalışmaya imza atan Dernek fotoğrafçı Efsane Mene’yle birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndan sevimli dostlarımızı sahiplenmek isteyen yurttaşlar Sanayi bölgesindeki barınağı ziyaret edebilir.