Her ayrılığın bir dansı vardır

Murat OBENLER

Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali’nde Belçikalı Siamese Cie dans topluluğu kareografisini Koen Augustijnen ve Rosalba Torres Guerrero’nun yaptığı Lamenta adlı gösteriyi sahneye koydu.

Müzikal yönetmenliğini Xanthoula Dakovanou’nun yaptığı 75 dakikalık dans izleyicileri Yunan mitolojisindeki Epirus’un ağıtlarla dolu dünyasına götürüyor.

Geleneksel olarak cenazelerde, vedalarda, birisi evlenmek veya göç etmek için aileden ayrıldığında söylenen tutkulu şarkılar olarak bilinen Lamenta, Siamese Cie’nin çağdaş yorumuyla Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluştu.

Aynı gösteri 21 Haziran Çarşamba gecesi de Limasoldaki Rialto Tiyatrosu’nda sahnelenecek.



Epirus’tan Lefkoşa’ya taşınan coşkulu, etkileyici dans ve ritüeller bütünü

Kareograflar Koen Augustijnen ve Rosalba Torres Guerrero’nun 9 Yunan dansçısını bir araya getirdiği gösteri Yunanistan’ın Kuzey bölgesindeki Epirus’un yas tutma geleneğini, coşkulu dans ve bölgesel ritüellerle zenginleştirilmiş çağdaş ve kültürlerin buluşması şeklindeki bir yorumla sahneye yansıtıyor.

Kederi de tutkulu bir şekilde yansıtan sahnedeki dansçılar, aynı zamanda kareografların sanatsal yolculuklarını da seyirciye aktarırken günümüz toplumlarında yok olan bazı ritüelleri, sözsüz duyguları yansıtma biçimlerini de fiziksel tiyatro ve dansı harmanlayarak başarılı bir şekilde bir araya getiriyorlar.

Geleneksel dans ritüellerini çağdaş formlarla bir nevi parçalayarak tekrardan yaradan Siamese Cie’nin gösterisi büyük beğeni kazanırken gösteri sonrasında uzun süre alkışlandı.