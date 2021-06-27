“Her ay 3 veya 4 genç ölüm var”

Doç. Dr. Cenk Conkbayır, kalp krizlerinin ayda en az 3-4 genci yaşamdan kopardığına işaret etti, pandemi ve aşırı stresin olumsuz etkilerine dikkat çekti: "Pandemiye bağlı stres bizi yaşamdan koparıyor"

“Bugün birçok genç hipertansiyon hastası ve birçoğu bunun farkında değil. Mutlaka düzenli kontrollerinizi yaptırın.”

“Aşırı strese bağlı kalp damar sıkışması bu ölümlerin başında geliyor.”

“Bireyler pandemi süresinde bulaş riskinden dolayı ya hastaneye geç başvuruyor, ya da gelmiyor.”

“Barış Ruh Hastanesi’nde çocuk hasta sayısı arttı. 2020 yılında Barış Ruh Hastanesi’ne başvuran 30 bin hastanın 15 bini çocuktu.”

Devrim DEMİR



Polis kayıtlarına son dönemlerde hemen her gün yansıyan ‘ani ölümler’ ile ilgili Kardiyoloji Uzmanı Doç. Doktor Cenk Conkbayır uyarılar yaptı, genç ölümlere dikkat çekti.

Barış Ruh Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini de yürüten Doktor Conkbayır, pandeminin ve strese bağlı ölümlerin arttığına dikkat çekti.

Ani ölümlerin tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de sık sık görülmeye başlandığını kaydeden Doç. Doktor Cenk Conkbayır, “Kardiyolojide ani ölümün en sık sebebi kalp krizidir” dedi.

Sağlıklı bireylerde de kalp krizi görülebildiğine dikkati çeken Conkbayır, ani kalp durmalarının sağlıklı bir bireyde rastlanan bir durum olduğunu söyledi. Özellikle 2020 yılında ülkede ortaya çıkan pandeminin de çok önemli rolü olduğuna vurgu yapan Conkbayır, aşırı stres nedeniyle birçok genç kayıp yaşandığına dikkati çekti.

“Mutlaka düzenli kontrol yaptırın”

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Doktor Cenk Conkbayır, tansiyon başta olmak üzere rahatsızlığı olan bireylerin mutlaka kendilerini ihmal etmemeleri gerektiğine işaret etti.

Kalp krizine bağlı ölümlerin yaygınlaştığını ve bunun çok genç yaşlara kadar düştüğünü üzüntü içinde izlediklerini de kaydeden Conkbayır, “Aşırı strese bağlı kalp damar sıkışması bu ölümlerin başında geliyor. Bir başka ve en sık karşılaştığımız belirtilerden biri de bayılmadır” ifadelerini kullandı.

‘Ani ölümlerin’ bir başka ve en önemli sebebinin de Emboli (Kan Pıhtılaşması) olduğuna dikkati çeken Doktor Conkbayır, “Kan pıhtılaşması sonucu akciğer atar damarını tıkayarak ani ölümler de yaşanabilir. Bazı ani ölümler, önceden bulgu da vermez. Serseri pıhtının nereye gideceği belli olmaz. Mutlaka kontrollerinizi yaptırın” dedi.

Pandemi sürecinin de kan pıhtılaşmasına en büyük etken olduğuna da değinen Conkbayır, sigara, alkol ve madde bağımlığının da bu rahatsızlıklarda ciddi katkıları olduğunu söyledi.

Conkbayır, çok sayıda gencin ‘hipertansiyon’ hastası olduğuna işaret ederek, “Bugün birçok genç hipertansiyon hastası var. Birçoğu bunun farkında değil. Mutlaka düzenli kontrollerinizi yaptırın” dedi.

Doktor Conkbayır, pandemi sürecinde kişilerin hem bedenen hem de ruhen etkilendiğini kaydederek kaygı, endişe ve stresin kalp krizi riskini arttırdığını kaydetti.

“Pandemi süresi boyunca ayda 3 veya 4 genç ölüm var”

Ani ölümlerin 2020 yılı itibarı ile yaygınlaştığını ve ayda en az 3 veya 4 ölümle karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Doktor Cenk Conkbayır, “Yaşanan ani ölümlerin birçoğuna kalp krizi teşhisi konuluyor” dedi. Conkbayır, Mayıs ayında yaşları 35 ile 40 olan iki hastasını da örnek gösterdi.

Hastalarının birinin damarlarının yüzde 95’nin tam tıkalı olduğuna dikkati çeken Doktor Conkbayır, gençlerin kendi sağlıklarına özen göstermediğine işaret etti.

Conkbayır, “Ayda en az üç veya dört ölümlü vakanın ölüm sebebi kalp durması. Ölümleri tetikleyici en büyük nedenlerin başında ise hipertansiyon gelirken, bireyler pandemi süresinde bulaş riskinden dolayı ya hastaneye geç başvuruyor, ya da gelmiyor” dedi.

“Barış Ruh Hastanesi’nde çocuk hasta sayısı arttı”

Barış Ruh Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini de yürüten Doktor Conkbayır, pandeminin getirdiği süreci de değerlendirdi.

Geride bıraktığımız yılda Barış Ruh Hastanesine 30 bin kişinin başvurduğunu bunların 15 binin ise ‘çocuk’ olduğuna dikkati çeken Conkbayır, “2021 yılının Haziran ayına kadar yaklaşık başvuru sayısı 15 bine ulaştı. Bu başvuruların yarısı yine çocuk” dedi.

“Sinirli bir toplum olduk”

Barış Ruh Hastanesi’ne başvuran anne babaların ruhsal durumlarından da etkilenen çok çocuk olduğunu kaydeden Conkbayır, ilk sırada ‘dikkat eksikliğinin’ yer aldığını söyledi.

Telefonla da başvuru sayısının çok fazla olduğuna işaret eden Conkbayır, Barış Ruh Hastanesi’nin iş yükünün çok fazla olduğunu tüm birimlerde olduğu gibi burada da sağlıkçıların canla başla görev yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Conkbayır, Barış Ruh Hastanesi’nde yaşları değişen 50 yatılı hastanın yanı sıra alkol ve madde bağımlısı kişilerin de tedavi gördüğünü söyledi. Artan adli olaylarla ilgili aile içi şiddet, istismar olaylarının da ciddi artış içinde olduğunu vurgulayan Conkbayır, “Sinirli bir toplum olduk” dedi.