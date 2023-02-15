Hemen Şimdi Bahçelievler'e Taşınmak İçin 8 Neden

İstanbul’un yükselen değerlerinden biri, kuşkusuz Bahçelievler’dir. Kentin Bulgaristan’a en yakın yerlerinden biri olan Bahçelievler’de yaşamak için pek çok neden bulunuyor. Bu nedenler arasında en çok ön plana çıkanları sizler için derledik. Hemen bu içeriğe göz atın ve Bahçelievler’i bir de bu özellikleri ile değerlendirin.

Ula şı m

İstanbul’da yaşamanın en büyük zorluklarından biri trafik ve ulaşımdır. Ancak tercihinizi Bahçelievler yönünde yaptığınızda bu sorundan bir nebze de olsa uzaklaşabiliyorsunuz. Çünkü bu ilçede ulaşım seçenekleri oldukça fazla ve otobüs hatlarının da fazla olması kentin pek çok bölgesine daha kolay ve daha kısa zamanda ulaşmayı olanaklı kılıyor. Metrobüs ve metro kullanılarak da farklı semtlere ulaşımın mümkün olduğunu ekleyelim. Yakın semtlere gitmek isteyenler çoğunlukla minibüs hatlarını tercih ettiğinden otobüs seferlerinde çok fazla yoğunluk yaşanmıyor.

2. Yeşil Alan

Pek kimse bilmiyor olsa da aslında Bahçelievler’de yeşil alan sayısı da fazladır. Birçok park ve yürüyüş alanlarının bulunuyor olması, bu ilçeyi başlı başına cazip kılabiliyor. Kentin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için bu ilçenin en ideal seçeneklerden biri olması da bundan kaynaklanıyor. Bahçelievler’in hemen her bölgesinde mutlaka ağaçlandırılmış bir parka rastlarsınız. İlçenin daha sakin bir atmosfere sahip olması biraz da park sayısının fazlalığından kaynaklanıyor.

3. Tarihi Yapılar

Bahçelievler’de yaşamak için nedenler arıyorsanız rotanızı tarihi yapılara çevirmeniz yeterlidir. İlçenin tarihi açıdan da zengin olduğunu rahatlıkla ifade etmek mümkün! Köprüler ve kasırlar ilçenin çeşitli yerlerinde bulunuyor ve bu nedenle tarihi yerleri gezmeyi sevenlerin yolu mutlaka bu ilçeye de düşüyor. Köprü ve kasır sayısının fazla olması, bölgenin Küçükçekmece Gölüne yakın olmasından kaynaklanıyor.

4. Etkinlikler

Boş zamanlarını sanat ve kültür etkinlikleri ile değerlendirmek isteyenler için İstanbul’un en ideal ilçelerinden birinin Bahçelievler olduğunu söyleyebiliriz. İlçede kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlendiği çeşitli salonlar var. Aynı zamanda spor salonları açısından da zengin bir bölge olduğunu unutmamak gerekir. Sporu bir yaşam şekli olarak benimseyenler, evlerine yakın bir spor salonu bulmakta zorlanmıyor.

5. Denize Yakınlık

Bahçelievler deniz kenarında değil ancak komşu semtleri deniz kenarında yer aldığından kısa bir süre içerisinde denize ulaşılabiliyor. Deniz kenarında yürüyüş yapmak isteyenler kıyı bölgesinde olmasa da Bahçelievler bölgesinde yaşayarak da bu amaçlarını gerçekleştirebiliyor. Küçükçekmece ve Bakırköy’e en kolay şekilde ulaşılabildiğini de bilmeyenler için ekleyelim.

6. Hizmet Sektörü

Kültür çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklı olarak hizmet sektörünün oldukça gelişmiş bir durumda olduğu da bir gerçek. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılanması da zor olmuyor. Elbette hizmet sektörünün gelişmiş olması, ilçede iş bulmanın bir miktar daha kolay olduğu anlamına da geliyor.

7. Konum

Ulaşımın kolay olması ve ulaşım seçeneklerinin fazla olması, Bahçelievler’in merkezi konumundan kaynaklanıyor. Özellikle E-5 hattının ulaşıma önemli bir katkıda bulunduğunu da ekleyebiliriz. Trafik akışının dengeli olmasının da etkisi ile Kentin çeşitli bölgelerine ulaşım oldukça kolay! Ancak bu kolaylığı sağlayan en büyük etmenlerden biri de ilçenin konumudur.

8. Mahalle Kültürü

Son olarak Bahçelievler’de halen mahalle kültürünün yaşadığı bilgisini de aktarmak gerekir. Sıcak ve samimi bir mahalle ortamı isteyenler için bu bölge adeta biçilmiş bir kaftan! Her ne kadar farklı kültürleri barındırıyor olsa da insanların birbirine saygılı olduğu ve sıcak komşuluk ilişkilerinin kurulduğu ilçeler arasında yer aldığını unutmamalısınız.

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