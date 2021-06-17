 “’Hemen Kazan Tombala’da güvenlik zafiyeti var, soruşturulmalı”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi, “Hemen Kazan Tombala” şans oyununda “şaibe/hile” olduğu iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürüttüğü incelemede, oyunda “güvenlik zafiyeti” tespit etti ve soruşturma açılarak herhangi bir kişi ve/veya kişilerin haksız kazanç sağlayıp sağlamadığının araştırılması gerektiğini vurguladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir vatandaşın, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Biriminin Kazı Kazan Tombala adı altında oynattığı şans oyunlarında şans kartlarının özel bölümlerinin kazınmadan, kazanacak olan kartların anlaşıldığını ve bu nedenle şans oyunlarında hile ve/ veya şaibe olduğunu iddia ederek, konunun soruşturulmasını talep ettiğini bildirdi.

Yapılan başvuru üzerine konunun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini belirten Dizdarlı, inceleme neticesinde hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaştı.

Raporda, yürütülen inceleme çerçevesinde Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev’e sorular sorulduğu ve Yıldızev’in yazılı olarak 11 Mart 2021 tarihinde ilk yanıtını, 28 Nisan 2021 tarihinde ise ikinci yanıtını verdiği kaydedildi.

Yıldızev’in yanıtlarına da yer verilen raporda, yanıtlarından birinde, “Hemen Kazan Tombala” şans oyunu biletlerinin 2 milyon adet basıldığını, bunların 945 bin 897 adedinin satıldığını, 1 milyon 54 bin 103 adetinin toplanıp tutanak tutulduktan sonra Sayıştay denetimine sunulacağını, ikramiyelerin yüzde 95’nin kazanıldığını ve tüm kazanan kuponlarının kaydının ve arşivinin tutulduğu belirttiği aktarıldı.

“İki yazı arasındaki tutarsızlıklar osman yıldızev’in gerçeği gizlediği intibası yaratmıştır”

Raporda, “Piyangolar Sorumlusu Sayın Osman Yıldızev’in Dairemize gönderdiği 11 Mart 2021 tarihli ve keza 28 Nisan 2021 tarihli yazılar incelendiğinde Piyangolar Birimi’nde 30 milyon Türk Lirası civarında kayıplar olduğu ileri sürülse de ikinci yazıda bu kayıpların bir tahmin olduğu belirtilmiştir. Her iki yazı arasındaki bu tutarsızlıklar Sayın Osman Yıldızev’in gerçeği gizlediği intibası yaratmıştır. Yine Hemen Kazan Tombala kuponlarının yüzde 50’si satılırken, ikramiyelerin yüzde 95’inin kazanıldığı hususunu göz ardı etmemek gerekir. Ancak söz konusu Birimin tüm gelir, gider ile nakit kıymetlerinin Sayıştay Başkanlığının denetimine tabi tutulacağından bu aşamada mali denetimin neticesini beklemek gerekmektedir” denildi.

Şans oyunlarının güvenilirliğini sağlamanın ve denetimini yapmanın önemine vurgu yapılan raporda, “Skandal sayılabilecek bu güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi için Piyangolar Birimi gereken dikkat ve ihtimamı ve/veya soruşturmayı yapmak zorundadır. Görüleceği üzere, Kazı Kazan Kartlarındaki anomaliyi ve/veya hatalı basımı fark eden Piyangolar Birimi değil, duyarlı bir bireydi. Bu da biletler üzerinde herhangi bir denetim yapılmadığının göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Raporda, Piyangolar Birimi’nin soruşturma açma gereği olmadığı yönündeki kanaatinin yanlış olduğu ve güvenlik zafiyeti konusunda herhangi bir kişi ve/veya kişilerin haksız kazanç sağlayıp sağlamadığının araştırılması gerektiği kaydedilirken, Sayıştay Başkanlığı’nın denetiminin mali tablonun daha net bir şekilde görülmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.