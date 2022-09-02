Hem yerlide, hem de ithalde ‘Değişken’ fiyatlar

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

İthal ürünlerde de, yerli ürünlerde de ‘değişken’ fiyatlar bu haftaki ALIŞVERİŞ Sepeti’ndeki analizlere yansıdı.

‘Marketten markete’ değişkenlik gösteren ürün fiyatları, marka çeşitlerine göre de farklılık içeriyor. Benzer markalarda görülen fiyat farkları yine ağırlıklı ithal ürünlerde olurken, yerli üretim olan bazı ürünlerde de fiyat çeşitliliği ortaya çıktı.

‘Devlet denetimine’ dikkat çeken bazı marketler, piyasada ‘eşit şartlarda rekabetin’ mümkün olmadığını savundu. YENİDÜZEN’in fiyat almasını engelledi.

Yerli üretimdeki en değişken fiyat farkları ekmek, yumurta, hellim, ekmek bazı temizlik ürünleri, tuvalet kağıtları, çamaşır ilaçları ve alkollü içeceklerde görüldü.

Bir evin en temel tüketim maddesi olan ekmek, 3,99 TL’den başlarken 6,50 TL’ye ulaştı.

Sıvı yağ ücretlerinde 55 ila 79 TL arası fiyat değişikliği göze çarparken, bakliyatlarda da farklı fiyatlar görüldü.

Kahvede 4,5 TL’lik fark…

Con kahvenin 125 gramı kimi markette 20 TL iken kimi markette 25 TL olarak raflarda yer aldı, ithal ürün olan diş macunu ise 86 TL’den başlarken bazı marketlerde 98 TL’yi aşan fiyatlarla tüketiciye ulaştı.

Aynı bif, 4 farklı market, dört farklı fiyat…

Yine aynı gramajda ve markada olan Zwan bif de marketten markete değişen fiyat farkıyla karşımıza çıktı. 200 gram bolbif 34 TL, 36 TL, 39 VE 40 TL olmak üzere dört farklı fiyatla reyonlarda yer aldı.

Tuvalet kağıdında 20 TL’yi aşan fiyat farkı

Çok büyük farklar olmasa da şampuan fiyatlarında da benzer fiyat değişkenlikleri yaşandı. Çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı, kadın petlerinde de marketten markete değişen fiyatlar şaşırttı. Buna göre; Erülkü’de 87 TL olan tuvalet kağıdının Önder’de 120 TL’ye ulaştığı dikkat çekti.

Alkollü içki fiyatlarında 30 TL’lik farklar…

İthal ürünlerden alkollü içeceklerde fiyat farklılıkları 30 TL’yi buldu. Erülkü’de 74 TL olan şarap, Önder’de 104 TL’yi aştı, yine Erülkü’de 187 TL olan viski, bazı marketlerde 217 TL’den satışa sunuldu.