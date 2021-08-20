Hem yerli hem de ithalde tüm numuneler temiz

Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada hem yerli hem de ithal ürünlerden alınan tüm numunelerin temiz olduğu ve limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadığı kaydedildi.

İthal ürünlerden 42 numune, yerli ürünlerden ise 16 numunenin tümünün temiz olduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Tarım Dairesi 6-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirilmiş, aşağıdaki neticeler elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 42 numuneden 42 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerden 16 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.”