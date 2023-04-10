“Hem Meclis’te hem de sokakta mücadelemiz sürmektedir. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın!”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, UBP-YDP-DP Hükümeti’nin, Kamu İhale Yasa Değişikliği ile KIBTEK'i AKSA'ya ihalesiz ve 15 yıllığına devretme konusunu ileri götürmede ısrarlı davrandığına işaret etti, CTP’nin halkı zarara uğratacak bu uygulamayı hem geri alacağını, hem de hesabını kararı alacak olanlardan soracağını vurguladı.

Akansoy’un ifadeleri şöyle:

“UBP-YDP-DP hükümeti, Kamu İhale Yasa Değişikliği ile KIBTEK'i AKSA'ya ihalesiz ve 15 yıllığına devretme konusunu ileri götürmede ısrarlı davranıyor. Israrlarının, bilimsel gerçeklerle akıl ve mantıkla hiçbir alakası yok.

UBP'nin derdi bu ülke de değil. UBP Meclis içindeki çoğunluğunu kullanarak, bu denli önemli bir konuda çoğunluk diktatörlüğü ile biz yaparız olur diyor. Bu ancak ya aldıkları emirle ya da rantla açıklanabilir. Başka bir şekilde açıklamak mümkün değil. Şu anda hem Mecliste hem de sokakta mücadelemiz sürmektedir.

CTP İktidarı, halkı zarara uğratacak bu uygulamayı hem geri alacak hem de hesabını, kararı alacak olanlardan mutlaka soracaktır.

Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın!”