Hem gençler anıldı, hem kitap tanıtıldı



Yüksek öğrenim için gittikleri Türkiye’den arkadaşlarının omuzlarında tabutla gelen 6 genç unutulmadı, eğitimci Aydan Afşaroğlu’nun “Onlar Daha Çocuktu” adlı kitap tanıtımı adeta bir anma gecesine dönüştü.



Afşaroğlu’nun 7 yıllık çalışmayla hazırladığı iki ciltlik kitap, Naci Talat Vakfı’nda tanıtıldı, gecede, o yılları yaşayan isimler anılarını paylaştı.



1976 ile 1978 yılları arasında üniversite eğitimi gördükleri Türkiye’de 6’sı öldürülen biri de silahlı saldırıdan yaralı kurtulan toplam 7 Kıbrıslı Türk öğrencinin yaşam öyküleri, yoğun ilgi gördü.



Sami Özuslu’nun sunumunu yaptığı gecede duygu dolu anlar yaşandı, Aydan Afşaroğlu kitaplarını imzaladı.



7 gencin hayatını, aile bireyleri yanında arkadaşlarından dinleyerek araştıran ve kaleme alan Aydan Afşaroğlu’nun biyografi türündeki iki ciltlik kitabı, öldürülen gençler Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil ve yaralı kurtulan Ülmen Aygın’ın hayatlarını konu alıyor.



Toplam 848 sayfalık iki ciltlik kitapta, 6’sı vurularak veya dövülerek öldürülen, biri ise şans eseri hayatta kalmayı başaran “devrimci hareket” içindeki yedi gencin, aile, akraba ve yakın arkadaşlarının gözünden çocukluk, gençlik yılları ve o yıllardan kalan anılar derlendi.

