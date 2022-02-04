Hellimin PDO’sundaki değişiklikler için anlaşmaya çok yaklaşıldı

Tarım Bakanı Costas Kadis, Avrupa Birliği’nin (AB) koruma altına alınmış menşe adı (PDO) olarak kaydedilen geleneksel Halloumi/Hellimle ilgili Avrupa Komisyonu’na iletilecek değişiklikler üzerinde anlaşmak için taraflarla yoğun temaslar yaptığını söyledi.

Halloumi (hellim) geçen Nisan 2021’de PDO statüsünü almış ve geçen Ekim2021’den beri bu statüde üretilmeye başlanmıştı. Ancak üreticiler, koyun ve keçi sütünün kotaya girmesinin ve diğer ayrıntıların, Kıbrıs’ın ikinci en büyük ihraç ürünü olan Hellimin büyük miktarlarda ihracatına devam etmelerine izin vermediğini iddia etmişlerdi.

Temsilciler Meclisi’nin Tarım Komitesi’nde cuma günü bir konuşma yapan Costas Kadis, çözümlerden birinin PDO esasında üretilecek Hellimle ve ürünün kaydından önce bazı üreticilerin sahip oldukları ticari marka adı altında üretiminin bir arada yapılması olabileceğini söyledi.

Kadis, PDO’su olan Hellimle ticari markası olan Hellimin aynı raflarda olmasını arzu etmediklerini, bunun tüketiciler arasında karışıklık yaratacağını ifade etti; ticari markanın belirli koşullarda PDO kapsamında olmayan, Halloumini isim ve karakteristiklerine sahip ‘Halloumi Light’ ve ‘Halloumi Chilli’ için kullanılabileceğini kaydetti.

Tarım Bakanı, herhangi bir çözüm yasal olarak geçerli olması gerektiğini, Avrupa Komisyonu’nun diğer vakalarda önceden var olan ticari markaya ve PDO’ya izin verdiğini, ancak herhangi bir çözümün de tekrar Avrupa Komisyonu yoluyla olması gerektiğini belirtti.

Costas Kadis, Avrupa Komisyonu’na Halloumi dosyasıyla ilgili değişiklikleri yönlendirmek için sütün kotası, Halloumi sütü üretecek hayvanların yavrulamaları, nem içeriği, Hellimin şekli ve ağırlığıyla ilgili bütün taraflarla görüşme halinde olduğunu, Komisyon’un birçok değişikliği kabul edeceğini umduğunu söyledi.

Konuyla ilgili taraflarla görüşmelerin yoğun olduğunu ve PDO olarak Hellimin fazla üretimine izin verecek bir anlaşmaya yakın olduklarını bildiren Kadis, hükûmetin tüm tarafları bir çözüm bulmada desteklemek istediğini, koyun ve keçi üreticiliğinin sürdürülebilirliği konusuna katkıda bulunabileceğini duyurdu.

KAYNAK: CNA