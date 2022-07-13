Hellime güneyden ültimatom

Almanya piyasasında Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün standardına uymadığı halde üzerinde Hellim/Halloumi ismi yazılı ürün saptanması ve Alman hükümetinin 5 Mayıs 2022’de Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ve AB’nin gıdada usulsüzlüğü önleme ağı iRSAF’a şikâyet etmesinin ardından Kıbrıs hükümeti sert tedbirler almaya hazırlanıyor.

Fileleftheros “Hellim Ültimatomu… Almanya’nın Şikâyetinden Sonra Hükümetin Eylemleri Neler” başlıklı manşet haberinde, 1 Ekim 2021’den bugüne kadar sektör paydaşlarıyla anlaşamadığı için MİK konusunda uygulamayan Kıbrıs hükümetinin büyük maceralara girmekte olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin hellim konusunda bir yandan daha ileri eylemlere bir yandan da Cuma günü Avrupa Komisyonu’na Almanya’da el konulan standart dışı ürün konusunda cevap vermeye hazırlandığını yazan gazeteye göre, Cuma günü üretim paydaşlarına tanınan süre de doluyor.

Üretim paydaşlarının (hayvancılar ve peynir üreticileri) Tarım Bakanlığı’na ortak bir uzlaşı önerisi sunulmaması halinde pazartesi günü tüzük, Bakanlığın kararlaştırdığı şekilde yürürlüğe girecek. Bu durumda süpermarket raflarından üzerinde hellim ismi yazılı olan bütün standart dışı ürünlerin geri çekilmesi için ültimatom verilecek.

Hükümetin MİK hellim konusunda: Avrupa Komisyonu’na, Almanya’daki bir süpermarkette saptanarak el konulan “Halloumi burger slices” ve “Halloumi Classic” isimli ürünlerin üreticisi firmanın MİK hellim üretimi lisansı sahibi olmadığını; yani 1 Ekim 2021’den beridir üzerinde hellim ibaresi bulunan ürün üretmesinin yasak olduğunu bildirecek.

MİK hellim üretimi lisans ve denetim sistemine dahil olmayan imalathanelerde denetimlere başlayacak, pazartesi günü bütün hellim imalatçılarına, süpermarketlere, market ve diğer dükkanlara 10 gün içerisinde MİK standardına uymayan ürünlerini raflardan indirmelerine dair uyarı gönderecek.

Üretim paydaşlarının ortak anlaşmaya varması ve bunu Cuma günü Bakanlığa iletmeleri halinde ise, ellerindeki standart dışı ancak üzerinde hellim ibaresi bulunan bütün ürünlere iki ay daha susularak müsamaha gösterilecek.

Gazete; AKEL, DİKO ve Ekologlar Hareketi’nin hükümetten, Almanya’nın MİK logosu taşımayan standart dışı hellim ürünü saptayarak el koyduğuna dair şikâyeti hakkında bilgi talep ettiğini yazdı.

Habere göre AKEL, Anastasiadis hükümetini hellim ticaretini riske atmakla suçlarken DİKO çıkarlara hizmet etmek çabasıyla hellim denetimi yapmayarak ve MİK kurallarının ihlaline müsamaha gösterilmesi yüzünden Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda bir kez daha “rezil olduğunu” iddia etti, Ekologlar Hareketi açıklamasında ise “MİK hellim tüzüğünü uygulamadaki gecikme ünümüz Almanya’ya kadar ulaştı” denildi.

Haravgi ise hayvan yemi satın alamamaktan, hükümetin verdiği yem ödeneğinin de yetmemesinden şikayet eden Kıbrıslı Rum hayvan besicilerinin önümüzdeki hafta alınacak kararda hellim üretiminde kullanılan süt oranına dair taleplerinin karşılanmaması halinde dinamik eyleme gideceklerini bildirdi.

Almanya’da ‘Hellim’ ismi taşıyan sahte ürünlere el konuldu