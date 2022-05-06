Hellim üretimi ve ihracatı Rusya-Ukrayna savaşından etkilenmedi

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanı Kostas Kadis, Kıbrıs’ın hellim üretim ve ihracat miktarının Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan etkilenmediğini iddia etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin, hellim üretimini ve ihracatını etkilemediğini söylediğini aktardılar.

Kadis açıklamasında, çözüm bulmaya çalıştıkları şeyin, pandemi döneminde oluşan hellim fazlalığının eritilmesi olduğunu belirterek turizmde beklenen olumlu gelişmeler sonrasında fazla hellimin tüketileceğini öngördüklerini vurguladı.

Hellim fazlalığının tüketilmesi ve idaresi çerçevesinde hellim üreticilerine 1 milyon Euro destek verdiklerini de ifade eden Kadis, hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün (POP)” çerçevesinde “Pro Veritas” şirketi tarafından kontrolünün gerçekleştirilmesi konusunun ise devam etmekte olduğunu, Hukuk Dairesi’nin beklenen talimatları doğrultusunda ticari markası konusunda nasıl hareket edeceklerini belirlemeyi beklediklerini” sözlerine ekledi.