“Hellim Tescili” masada

Avrupa Birliği hellimin coğrafi tesciliyle ilgili çalışmalarını son aşamaya getirdi. Avrupa Komisyonu, Yeşilhat Tüzüğü’nde bir değişikliğe giderek Kıbrıslı Türk üreticilerin de bu tescili alabilmesine imkân sağlamak ayrıca kalite ve hijyen standartlarını artırmalarına destek olmak için çalışıyor.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın da Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile telekonferans aracılığıyla “hellim tescili”ni görüştüğü açıklandı.

Bu yöndeki açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol tarafından yapıldı.

Tatar’ın Nava’ya, Kıbrıs adasının kültürel değerlerinden biri konumundaki hellimin Kıbrıs Türk ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söylediği belirtildi.

Tele konferansta “Hellimin AB nezdinde coğrafi tescili ve ticaretine ilişkin uzun zamandır yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Tatar, hellimin tescili ve ticaretine ilişkin varılacak olan mutabakatla, üreticilerimizin hem limanlarımızdan hem de Yeşil Hat üzerinden rekabet edebilir şekilde ürünlerini dünya pazarına ulaştırabileceklerini ifade etti.

Sözcü’nün açıklamasına göre Tatar’ın ayrıca hem tescil tüzüğü hem de Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılacak tadilat konusunda sürdürülen çalışmalarda, AB’den yapıcı ve iki tarafın meşru haklarına saygılı bir tutum beklediğimizi ifade etti.



“Büyük fırsat”

Avrupa Birliği Kıbrıs Parlamenteri Niyazi Kızılyürek de dün yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Türk süt ve hellim üreticilerinin kalite ve hijyen standartlarını artırarak Avrupa piyasasına hellim satabilmesi konusunda son noktaya gelindiğini” duyurmuştu.



Kızılyürek şu bilgiyi vermişti:

“Hellim üretiminin coğrafik tescilinin yapılmasının gündemde olduğu bu günlerde Avrupa Komisyonu Yeşilhat Tüzüğü’nde yeni bir değişikliğe giderek Kıbrıslı Türk üreticilerin de bu coğrafi tescili alabilmesi ve Avrupa Pazarı’na girebilmesi için gerekli standartları yerine getirmesine destek olmaya hazırlanıyor. Bu Kıbrıslı Türk üreticinin üretim kalitesini artırması ve üreteceği yüksek kalite hellimin Avrupa Pazarı’nda satılması anlamına geliyor. Hellimin coğrafi tescili bu ürünün sadece Kıbrıs adasında olmasını zorunlu kılacak ve bu Kıbrıslı Türk üreticilere büyük bir fırsat sunacak.”



Kızılyürek şu uyarıları da yapmıştı:

“Bu yüksek kalite ve hijyen standartları, yerli üretim girdisi, geleneksel yöntemler ve çok sıkı denetimler demektir. Masaya gelen hellimin hangi hayvandan alınan süt ile üretildiği, koyun, keçi, inek süt oranları, hayvanların yediği yeme kadar belirlenir ve denetlenir. İthal hayvan, süt veya hayvan yemi ile yapılan üretimlerin satışı mümkün değildir.”