“Hellim sektörüne güney ve kuzeyde en yüksek istihdam yapılıyor”

CTP Milletvekili Fikri Toros, “Hellimin Geleceğine Dair Gerekli Olan Devlet Politikaları” konusunda konuşma yaptı.

Hellimin Kıbrıs adası için önemine vurgu yapan Toros, güney ve kuzeyde en yüksek istihdamın yapıldığı alan olduğunu belirtti.

Hellimin toplam sütün yüzde 50’sinin tüketildiği sektörün önde gelen ürünü olduğunu söyleyen Toros, bugünlerde sürecin sonuna yaklaşıldığının söylendiğini ancak daha netleşmeye zaman olduğunu kaydetti.

Kesinleşme öncesinde gerekli olan yasal prosedürlerin bugün yarın yapılacağını, özel koşullar çerçevesinde uzlaşı alanı olan metinlerin iki tarafa gönderileceğini, son müzakerelerin yapılacağını, bundan sonra sürecin kesinleşeceğini söyleyen Toros, bugünden sonra yapılması gereken ev ödevlerine değindi.

Tarım sektöründen başlayarak hayvancılık süt üretimine kadar devam eden bir sektörü içerdiğini söyleyen Toros, tarım sektöründe üretilen arpanın tohum aşamasından hasat aşamasına kadar AB standartlarına uyumlu bir süreç izlenmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Toros, yemi ürettikten sonra çiftliklerin hastalıklardan ari hale gelmesi gerektiğini, üretilen çiğ sütün sürekli pazar bulunması, üreticinin hak ettiği bedeli almasının sağlanması, uygun teknolojinin kullanılmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

AB ülkelerinde süt ve hayvansal üretimin denetiminin akredite olmuş, uzman, bağımsız, özel denetim şirketlerinden hizmet almalarıyla gerçekleştiğini söyleyen Toros, Avrupa Komisyonunun bu iki alandaki ürünlerin denetlemesini yapmadığını belirtti.

“Kıbrıs Cumhuriyetinin” adanın kuzeyinde yetki kullanmasının mümkün olmadığını söyleyen Toros, böyle bir olasılığın söz konusu olmadığını, bilgi kirliliği yaratmanın doğru olmadığını kaydetti.

Bağımsız denetim şirketinin, KTTO ile işbirliği yapacağını söyleyen Toros, bundan sonrasının ise daha sonra belirleneceğini kaydetti.