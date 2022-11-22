Hellim Kıbrıs'ta ‘menşe korumalı’, yurt dışında nasıl olursa

Kıbrıs’ın güneyinde “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (MİK)” olarak hellim üretimiyle ilgili sertifikasyon ve denetim sistemine dahil olmayan peynir üreticilerine, “hellim” adını taşıyan ürünlerini, Avrupa sertifikasının resmi mührünü taşımadan ihraç etme ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ticaret yapma izni verildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ta POP(MİK), Yurt Dışında İse Nasıl Olursa” başlıklı haberinde, sertifikasyon sistemine dahil olmayan peynir üreticilerinin “hellim” ihraç etmesine izin verildiğini yazdı.

Gazete, kriterlere uymayan ürünlerin güney piyasasında “Kıbrıs beyaz ızgara peyniri” ibaresiyle, yurt dışında ise “hellim” ismiyle satıldığını belirtti.

Daha önce ilgili kriterlere uymayan “hellim” isminin, “Kıbrıs beyaz ızgara peyniri” ibaresiyle satıldığını kaydeden gazete ancak yurt dışında “hellim” ismini almaya devam ettiğini yazdı.

Bunların hepsinin, “hellim” adını taşıyan ve MİK’in öngördüğü prosedürlerden geçmeyen tüm ürünlerin yönetilebilmesine yönelik zaman çerçevesini tükettiğini yazan gazete, yukarıdaki olguların, “hellimin” MİK olarak tescillenmesini öngören Avrupa yönetmenliğinin ve mevzuatının uygulanmasıyla ilgili hellim üretimine müdahil olan tüm taraflar tarafından çerçeve anlaşmasına aykırı olarak yapıldığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Meclis Tarım Komitesi’nde bugün yapılacak toplantıda Tarım ve Ticaret Bakanlığı yetkililerin, komite üyelerine, “MİK” ürün olarak hellim ticaretine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve üreticilerin desteklenmesi tedbirleri konusunda bilgi vereceğini yazdı.