Hellim ihracatı “uçtu”

Hellimin, Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak tescil edildiği 2020’den itibaren hellim ihracatının “uçtuğu” bildirildi.

Fileleftheros, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi verilerine dayanarak 2017’de toplam 162.447.662 euro değerinde 24.421.889 kilo hellim ihraç edilirken, bu rakam 2021’de 263.022.240 euro ve 38.820.366 kiloya, 2023’te 313.285.404 euro ve 38.799.047 kiloya ulaştı. Bu yılın ilk dört ayında (Ocak-Nisan) yapılan toplam hellim ihracatının 118.157.992 euro değerinde ve 15.227.301 kilo olduğu bilgisi verildi.

Kıbrıs’ın hellim ihraç ettiği ülkelerin başında Birleşik Krallık geliyor. Onu, sırasıyla İsveç, Avustralya, Almanya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Polonya, ABD, Danimarka ve Finlandiya takip ediyor.