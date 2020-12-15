'Hellim' eylemine yağmur engelli

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin, hellimin tescili konusunda bugün AB Destek Ofisi önünde gerçekleştirmeyi planladığı eylemin ertelendiği duyuruldu.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, dört örgütün, bugün saat 12.00’de Lefkoşa’da AB Destek Ofisi önünde birlikte yapmayı planladığı eylemin, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Eylemin, Perşembe günü saat 12.00’da yapılmasının planlandığı da ifade edildi.

Örgütler, eylemin gerekçesini, “AB’deki hellim coğrafi işaret tescili konusunda Kıbrıslı Rum makamların Kıbrıslı Türkleri dışlayacak şekilde tescili tek taraflı elde etmek için AB makamlarına baskı kurmasını protesto etmek” ve “AB Komisyonu’nun, hellimin iki toplumun ortak kültürel ürünü olduğunu unutmadan, hakkaniyetli, adil ve Adadaki gerçeklere uygun şekilde karar almasını sağlamak” olarak açıklamıştı.