“Hellim aldılar, UBP örgütünde dağıttılar”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Ersan Saner Azınlık Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararı ile aldığı hellimleri, parti örgütünde dağıttıkları iddia edildi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve milletvekili Kudret Özersay’ın ortaya koyduğu iddiaya geçtiğimiz hafta Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu yanıt vermiş, iddiaları reddederek gerekli araştırmanın yapılacağını söylemişti.

Ancak hükümetten resmi bir açıklama yapılmadı.

Özersay iddiasını yineledi.

“Geçen hafta gündeme getirdik, maalesef haklı çıktık diyen Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlar Kurulu kararı ile 3 milyon TL karşılığı hellim satın aldılar ve bir bölümünü UBP parti örgüt başkanları aracılığıyla dağıttılar.

Meclis’te bu hafta yine sorduk, hükümet yine SUS PUS!

Hukuk devleti olması gereken KKTC’yi PARTİ DEVLETİNE çevirdiler, gerçekten yazık. Bu devlet kimsenin babasının malı değildir, hiç bir partinin malı da değildir.”