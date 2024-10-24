Helin cinayeti davası: Duruşma, karar için yarına ertelendi

Serap ŞAHİN

İskele’de 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ hakkındaki 5 davadan suçlu bulundu. Kararı Mahkeme Başkanı Hasan Dağlı okudu.

Dağlı, sanığın cinayeti tasarladığı an ve işlediği anda vazgeçmeye yetecek kadar zamanı olduğunu ancak eylemlerime kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Sanık Buğra Sefer Altundağ’ın Helin’in kafasına 6 kez çekiçle vurduğunu ve beyin kanaması ve iç organ yaralanması sonucu ölümün gerçekleştiği belirtti. Dağlı, sanığın Helin’in çeşitli bölgelerine vurduğunu ve bunun da sanığın iddiası gibi “bir anlık cinnet” olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Duruşma yarın 10.30'a ertelendi

Sanık avukatı, sanığın kişisel durumu ile ilgili sosyal tahkikat raporlarının mahkemeye sunulmasına itiraz etti. Karar yarın 10:30‘a ertelendi.

Olay nasıl olmuştu?

Cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bedeni bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına çekiçle vurduğunu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürerek, öldürdüğü tespit edilmişti. Altundağ, Kıbrıs’ın güneyine kaçmış ve daha sonra iade edilmişti.