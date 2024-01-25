“Helin artık melek”

Mağusa’da geçtiğimiz yıl cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur, ölümünün 1’inci yıldönümünde anıldı.

Helin için Mağusa anıt çemberinde toplanan kalabalık, Mağusa’daki Bandabulya’ya yürüdü. Yürüyüşte “Helin Artık Bir Melek” pankartı da açıldı. Yürüyüşün ardından Retro Çalgıcıları ve Makamer seslerin özgürlüğü Kadınlar Korosu'nun düzenleyeceği ortak bir konser düzenlendi.

Söz konusu eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Şampiyon Melekler Derneği ve Yonpaş Dumlupınar Spor Kulübü de destek verenler arasında yer aldı.

Helin’in ölümünün birinci yılında YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Helin’in annesi Zişan Saltukhan, çok zor bir yıl geçirdiğini söylemiş, cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ için “Adalet istiyorum, müebbet istiyorum” sözlerini sarf etmişti.

“Bir daha Helin’ler ölmesin diye, hep beraber dayanışma içinde mücadele gücü olsun”

Etkinlikte konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya; kadınların ve çocukların sokakta yürürken, okula giderken, güvende hissedebilmek için gerekli her türlü yaptırımın uygulanmak zorunda olduğunu söyledi, “Bunu yapmayanların ensesinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Helin’in annesi Zişan Saltukhan’a ve tüm sevenlerine dayanma gücü dileyen Derya, “Bir daha Helin’ler ölmesin diye, hep beraber dayanışma içinde mücadele gücü olsun” dedi.

Doğuş Derya’nın ardından etkinlikte şiirler okundu.