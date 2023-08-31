Heidi Trautmann’ın ‘Hayat kokteyli’ kitabı “Dünya Benim Evim” okurlarla buluştu

Murat OBENLER

Almanya doğumlu sanatçı, gazeteci, araştırmacı yazar Heidi Trautmann’ın yeni yazılı eseri “Dünya Benim Evim” - Yelkencilik ve Seyahat Hikayeleri içeren eğlenceli bir Dünya Seyahati Yemek Kitabı kitapseverlerle buluştu.

Işık Kitabevi tarafından düzenlenen 35. Kitap Fuarı’nda ilk kez satışa sunulan İngilizce dilinde yazılmış ve seyahatlerde çekilen/yaratılan birçok fotoğraf, resim, çizim, şiir ve yemek tarifiyle zenginleştirilmiş kitap ile ilgili Alman yazar Trautmann ilk okur buluşmasını da bu fuarda yapıyor.

Her gün 18.30-20.30 arası Gençlik Merkezi’ne ait Kızılbaş Kilisesi’nin bahçesinde kitabını imzalayacak yazar okurlarıyla da sohbet edecek.

Okurlar kitapta yazarın hayatından çeşitli kesitleri, çocukluk anılarını, dünyanın birçok ülkesine yaptığı seyahatlerden süzdüğü gezginlik anılarını, farklı kültürler, gelenekler ve yaşam tarzlarına yönelik gözlemlerini, yazarın hayat yolculuğunda yaşadıklarından ve öğrendiklerinden oluşturduğu yaratımları ve sınırlara/sınırlamalara takılmadan daha çok deneyime dayalı hayata bakış açılarını bulabilecek.

"Kitap bir anti-ifadedir; fast hayata, fast food'a, hızlı seyahate karşı bir beyandır, sanal dünyaya karşı bir beyandır"

Hayatla, hayatın anlamıyla, farkında olmakla ilgili kendi görüş, öneri ve tarifleri keyifli ve rahat bir akıcılıkla okuyucuya aktaran deneyimli yazar Tarutmann, kitabıyla ilgili şu satırları da kitabın arka yüzünde paylaşıyor:

“‘Dünya Benim Evim - Dünya Seyahati Yemek Kitabı bir anti-ifadedir; fast hayata, fast food'a, hızlı seyahate karşı bir beyandır, çoğumuzun yaşamak zorunda hissettiği sanal dünyaya karşı bir beyandır. Bu kitap ayağa kalkarak işleri doğal yollardan yapmaya da bir davettir.

Çinli filozof Konfüçyüs'ün da dediği gibi mutluluk, varacağımız yere varmakta ilgili değil, yolculuğun ta kendisidir. Bu alıntının bilgeliğini hayatımızdaki çoğu şeye uygulayabiliriz. Bu kitap, Heidi'nin seyahatlerini gerçek zamanlı olarak kataloglamaktadır; ne yazık ki güvenmeye başladığımız sanallık filtresi olmadan okuyucuya kendi doğrudan deneyimlerini merak etmesi, düşünmesi ve hayret etmesi yönünde bir öneridir.”

Kitap deneyimlerin doruk noktası, tüm dünyayı evi haline getirdiği kendi 'Hayat Kokteyli'

Bu kitap deneyimlerin doruk noktası, Heidi'nin yerel kültürleri gözlemleyip adapte ederken edindiği dersleri ve bilgileri anlattığı ve bunları kendi hayatına dahil ettiği, böylece tüm dünyayı evi haline getirdiği kendi 'Hayat Kokteyli'. 1960'ların başından günümüze kadar mutfak merakı ve bilgi birikimini kullanarak bizi nostaljik bir dünya gezisine çıkarıyor, yavaşlamamızı ve bu yolculuğun sevinçlerini, üzüntülerini ve hayal kırıklıklarını takdir etmemizi öneriyor. Sadece varış noktamıza odaklanmamalıyız. Ruhlarımızın deve hızıyla seyahat ettiğini söyleyen bir Arap atasözü vardır, ancak hızlı kültürümüzde sıklıkla fiziksel olarak tek bir yere varırız ama ruhumuzu çok geride bıraktığımızı görürüz.