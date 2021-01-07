“Hedef nisanda kontrol altına almak”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Aşıda yol haritası net… Aşılar 9 merkezde yapılacak” dedi. Pilli, aşılarla ilgili tek sorunun hangi tarihte geleceği olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. İlk iki konuşmada Kıbrıs sorunu ve coronavirüs pandemisi üzerinde duruldu.

Pilli, “Mart ayında kapandık, mart ayında açılacağız. Hedefimiz nisanda kontrol altına almaktır” dedi.

Pilli, KHK yoluyla sağlık personeli alınamadığından geçici olarak alma yetkisini kullanarak, eksikliklerin giderileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, narenciye işçilerinin merkezi karantinada 10 gün kaldığını daha sonra test yapıldığını, ardından işçi evlerinde de 7 gün konaklama şartı getirdiklerini kaydetti.

COVID 19’un yayılmaya devam ettiğini belirterek, salgınla ilgili rakamları paylaşan Bakan Pilli, salgının dünya ülkelerini etkilediğini dile getirerek imkanlar çerçevesinde halkı korumaya çalıştıklarını belirtti.

Pilli, imkansızlıklar içinde salgını bu seviyeye getirdiklerini, bundan sonrası için de üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Salgına yönelik hazırlıkların yeterli olmadığı görüşüne katılmadığını belirten Pilli, “İlk günlerden nasıldık, nereden nereye geldik” dedi.

Pilli, bugün gelinen noktada, laboratuvarlar kurulduğunu, yatak kapasitenin ve test sayısının, sağlık çalışanlarının artırıldığını anlattı

Salgını erken bitirmenin elinde olmadığını ancak öngörüsünün nisanda salgının kontrol altına alınması olduğunu söyleyen Pilli, mutasyonun iyi yönde olduğuna inandığını kaydetti.

Avrupa Birliği’nde 27 Aralık’ta aşılanmanın başladığını söyleyen Pilli, “Biz aşıda geç kalmadık” diye konuştu.

“AŞIDA YOL HARİTASI NET… AŞILAR 9 MERKEZDE YAPILACAK, TEK SORUN GELECEĞİ TARİH”

Yol haritasının net olduğunu, 9 merkezde aşıların yapılacağını belirten Pilli, üç tipte aşının geleceğini, saklama koşullarını mevcut olduğunu kaydetti.

Aşılarla ilgili tek sorunun geleceği tarih olduğunu belirten Pilli, aşıların anavatan Türkiye’den hibe olarak geleceğini, Türkiye’nin çeşitli aşı fabrikalarıyla anlaşması bulunduğunu söyledi.

Pilli, Türkiye’de aşının denetlenmesi ardından 15 Ocak’ta aşıların ülkeye geleceğini, bu tarihin değişebileceğini, ilk başta sağlık çalışanlarına ve kronik vakalar ile huzurevi sakinlerine yapılacağını belirtti.

“AYAK SÜRÜYORLAR”

Avrupa Birliği üzerinden gelecek aşılarla ilgili son aşamalara gelindiğini, AB’nin istediği tüm bilgilerin verildiğini söyleyen Pilli, komitenin salı günü toplandığını, ancak aşının geleceği tarih ve miktarla ilgili bilginin verilmediğini belirtti. Pilli, “Ayak sürüyorlar.” dedi.

Dışarıdan gayriresmî olarak iki ülke ile iletişime geçtiklerini ancak maliyetin çok yüksek olduğunu söyleyen Pilli, ancak ülkeler üzerinden aşıyı alabileceklerini ifade etti.

Pilli, aşılamanın Türkiye ile eşzamanlı olarak başlayacağını belirtti.

Hastanelerde yaşanan bulaşa değinen Pilli, dünyada da bunun yaşandığını ancak hastanedeki durumun diğer ülkelere göre az olduğunu söyledi.

Pilli, pandemi hastanesinin tamamlandığını, personelinin ayarlandığını, doktor takviyesi yapılacağını, nörolojideki Covid-19 ekibinin pandemi hastanesine taşınacağını ifade etti.

Önemli olanın hedef bölgelere giderek, orada test yapmak olduğuna işaret eden Pilli, kitlesel taramanın da yapıldığını söyledi.

Gereken zamanda gerekli tedbirin alınmasının önemine işaret eden Pilli, denetimlerin yetersiz olsa da yapıldığını belirtti.

Ali Pilli, karantinaya girenlere eşit davranılmadığı eleştirisini yanıtlayarak, temaslı takip ekibinin çok iyi çalıştığını, bu konuda çok hassas olduklarını söyleyerek, ancak çok özel durumlarda evde karantinaya izin verildiğini kaydetti.

Akansoy: “Meclis beşli konferansa daha fazla dahil olmalı”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, siyasi partilerin ve Meclis’in Kıbrıs konusunda yapılacak beşli konferans konusuna daha fazla dahil olması gerektiğini belirtti.

Akansoy, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’e konferans öncesi bilgi vermesini de istedi.

Anastasiadis’in Maraş karşılığında, BM gözetiminde Ercan Havalimanı’nın uluslararası alana açılması konusunda resmi öneride bulunup bulunmadığını, Türk tarafı bilgilendirildiyse bu konuda siyasi partilere bilgi verilmesi gerektiğini söyleyen Akansoy, iki ayrı egemenliğe dayanan çözüme yönelik uluslararası camianın tutumunun ne olduğunun milletvekillerinin bilmesi gerektiğini belirtti.

Akansoy, Kıbrıs sorununu daha sık konuşmak gerektiğini, beşli toplantıda olumsuz gelişme yaşanırsa Kıbrıs Türk tarafı Türkiye’nin suçlanacağı Güvenlilik Konseyi kararı alınması, AB ile ilişkilerin kopması gibi sonuçlar doğmasına yol açacağı endişesi taşıdıklarını ifade etti.

İncirli: “Kısır tartışmalardan vazgeçilsin”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, ülkenin kısır tartışmalara ihtiyacı olmadığını söyleyerek, hükümete kısır tartışmalardan vazgeçerek insanlara yaşayabilecekleri bir ülke sağlama çağrısında bulundu.

İncirli, salgınla ilgili gerekenleri yapmamanın ölümcül bir hata olduğunu, salgınların medeniyetleri yok etme gücü bulunduğunu, bunun hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Hükümetin tüm uyarılara rağmen salgına yönelik eksik önlemler aldığını, pandemi hastanesinin iki ay önce bitirildiğini ancak henüz açılmadığını söyleyen İncirli, “Hastanenin açılmasına bugün ihtiyaç vardır. Açılmamasının geçerli bir mazereti olamaz” dedi.

Salgından kurtulmanın yolunun aşılar olduğunu dile getiren İncirli, hükümetin aşıya yönelik çalışmalarının “eksik ve tutuk” olduğunu savundu.

Hastanelerde iç bulaşın çok daha riskli olduğunu dile getiren İncirli, hastanelerin virüsü hızla çoğaltılabilecek yerler olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının yorgun ve sayıca az olduğunu dile getiren İncirli, yeni kadrolar oluşturulması, hastanenin açılması gerektiğini ifade etti.

Temas takibinin bir noktada zorlaşacağı, imkansız olacağını söyleyen İncirli, kitlesel tarama testlerinin bir an önce temin edilmesi gerektiğini kaydetti.

Denetim konusuna da işaret eden İncirli, bunun için de personele ihtiyaç olduğunu anlattı. Karantina uygulamalarının insanına göre değil eşit şekilde yapılması gerektiğini anlatan İncirli, halkın karantina uygulamalarının kişiye göre yapıldığı düşündüğünü kaydetti.

İnsanına göre uygulamaların halk sağlığına ciddi zarar vereceğini ifade eden İncirli, denetimlerin eksiksiz ve adil şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeniden kapanmanın gündeme geldiğini, verilere göre bunun kaçınılmaz olabileceğini ifade eden İncirli, bundan anlaşılan Mart’ta yapılan şekilde bir kapanmaysa ve bunun bir sihirli değnek gibi her şeyi düzeltmeyeceğini ifade etti.