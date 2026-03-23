Hedef eğitim değil "gizli ve stratejik güvenlik"

İTÜ'ye devredilecek Karpaz bölgesindeki orman arazisiyle ilgili CTP'nin "tasarı geri çekilsin" çağrısını reddeden UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, önce "bölgede eğitim dışında hiçbir adım atılmayacak, yasada ifade ediliyor" dedi, ardından da konunun "ülke güvenliği ve Türkiye'nin askeri amaçlı stratejik kullanımı" ile ilgili olduğunu açıkladı.

CTP Genel Başkanı İncirl'nin, orman arazisiyle ilgili "stratejik önemin" ne olduğunu sorması üzerine Üstel, "Stratejik bir konu olduğu için bunu konuşamıyorum. Neden bu kadar geniş bir alan istendiğini anlatmak istedim. Geniş bir açıklama yapamıyorum" demekle yetindi.

“Karpaz’daki proje geri çekilmeyecek”