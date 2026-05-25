Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul'un bir sonraki birleşimi, 1 Haziran tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin, "Kredi Faiz Destek Fonu Yasa Tasarısı", 27 kabul; 12 ret oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra görüşülen, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin, “Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşime ertelendi.

Güncel konuşmaların tümünün geri çekilmesinin ardından Genel Kurul çalışmaları tamamlandı.