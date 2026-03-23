“Karpaz’daki proje geri çekilmeyecek”

Başbakan Ünal Üstel, Meclis gündemine gelen Karpaz’daki alçak orman arazilerine ilişkin yasa konusunda ana muhalefetin geri çekme talebini değerlendirdiklerini ancak aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Üstel, “CTP’nin yasayı yeniden değerlendirmek için geri çekmemizi istedi. UBP grubunda bu konuşuldu, aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Söz konusu arazinin 3 bin 500 dönüm olduğunu belirten Üstel, “Bu arazide eğitimin dışında herhangi bir yapılaşma yoktur. Yapılacak rekreasyon çalışmalarıyla bölgedeki maki örtüsü de şekillendirilecek” diye konuştu. Üstel, projenin 2008 yılından bu yana gündemde olduğunu, istimlak ve diğer sorunlar nedeniyle bugüne kadar uzadığını kaydetti.

Üstel ayrıca Körfez’de devam eden savaşın etkilerine de dikkat çekerek, İsrail Başbakanı’nın Avrupa Birliği’ne yaptığı çağrıları hatırlattı ve “Tüm bunları değerlendirerek buraların ne kadar önemli olduğunu milletvekillerinin bir kez daha düşünmesini istedim” dedi.