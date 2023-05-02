Hazirandaki Etel Caz Festivali ısınma turları Frank Barnes ve Wax&Boogie ile sürdü

Murat OBENLER

Bu yıl 8-11 Haziran tarihleri arasında 3.kez gerçekleşecek Etel Uluslararası Caz Festivali’nin ısınma turları Etel Caz Bardaki harika konserler ile sürüyor.

Bu kapsamda 29 Nisan Cumartesi gecesi başarılı İspanyol caz vokalistlerinden Frank Barnes ve 30 Nisan Pazar gecesi Ster Wax (vokal) ve David Giorcelli (piyano) tarafından kurulan, kariyerlerinde 4 albüm bulunan, İspanyanın Katalunya bölgesinde müzik hayatını sürdüren ülkenin önemli blues,ritim ve blues ve boogie-woogie gruplarından Wax and Boogie arka arkaya iki gece Etel Wine Barda sahne aldı.

Boogie-woogie, rock’n’roll, swing veya kendi repertualarına atladıkları hareketli sahneleri ile beğeni kazanan grup bir kez daha Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu.

Afrika ve Amerika’dan geleneksel müziğini kendine göre günümüzün çağdaş formları ile yorumlayan grup Etel Caz Bardaki programında hem cazın beğenilen parçalarını hem de kendi repertuarlarından şarkıları söylediler. Ster Wax güçlü sesi,repertuar çeşitliliği ve sahne performansı ile farklı milletlerden oluşan konukları eğlendirmeyi başarırken Pazar gecesi Frank Barnes de konuk sanatçı olarak sahne aldı.

Uros Peric,19 Mayıs tarihinde Gillham Vineyard’da sahne alacak

Festival öncesinde Slovenyalı önemli piyanist-vokalist Uros Peric,19 Mayıs saat 21:00’de Gillham Vineyard’da sahne alacak. Uros Peric 20 Mayıs gecesi ise İskeledeki Caleo Caeser Resort’da saat 21:00’de bir program sunacak.

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