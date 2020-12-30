Hazar Ergüçlü ilk 5 arasında

Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü, IMDb verilerine göre global bilinirliği en yüksek Türk ünlüler arasında ilk 5’te yer aldı.

Global bilinirliğin göstergesi olan IMDb’nin (dünyanın en büyük çevrimiçi sinema ve dizi veritabanı) “starmetre” sonuçlarına göre Türk oyuncular arasında Tuba Büyüküstün zirvede yer aldı.

Büyüküstün, 11 milyon kişi arasında dünyada 4 bin 390’ıncı oldu.

Socipol’ün IMDb kaynaklarından aldığı verilerle yaptığı analizlere göre, Tuba Büyüküstün’ün ardından ikinci sırada Ayça Ayşin Turan yer aldı.

Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü, Can Yaman ve Engin Altan Düzyatan da ilk 5 içinde yer aldı.