Hayvan hırsızlığı ile suçlanıyorlar

Hayvan hırsızlığı ile suçlanan 3 kişi tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçu olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşçu, Düzova'da ağıllar bölgesinde zanlıların C.G’ye ait küçükbaş mandırasından 6 adet 3’ü erkek 3’ü dişi kahverengi ve beyaz renkli 2 tane siyah beyaz renkle erkek toplamda 8 adet melez kuzuları kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının söyledi.

Polis, konu şahısların 20 Ocak tarihinde tutuklandıklarını araç ve kuzuların emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturma kapsamında zanlıların M.G’nin küçükbaş mandırasından 10 günlük 1 adet beyaz ve 1 adet sadece kulakları siyah renk melez toplanda 2 tane kuzuyu kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis söz konusu kuzularında tespit edildiğini tespit edildikleri yerde 15 Ocak tarihinde poliste bulunan hırsızlık şikâyetine konu H.G’ye ait olan ağıldan çalınan 2 adet erkek cakka cinsi, beyaz, 15-20 kilogram olan iki aylık kulak numaraları meçhul kuzuların da tespit edilerek emare yapıldığını aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlıların beyanlarının araştırıldığını belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.