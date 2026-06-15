“Hayati bir riski yok”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkçe bilmediğinden dolayı notları düşük olduğu için ikinci kattan atlayan öğrenciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Meclis kürsüsünden konuşan Çavuş, “Maalesef böyle bir olay yaşandı. Sağlık Bakanlı ile birlikte ilk andan itibaren konuyu takip ediyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, bahse konu çocuğun hayati riski olmadığına belirterek, “Kırık çıkıklar için tomografisi çekiliyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.