Hayat pahalılığı yüzde 3,17 arttı

İstatistik Kurumu, temmuz ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 3.17 olarak açıkladı.

Kurumun her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,52 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,33 artış yaşandığı belirlendi.

En yüksek artış lokanta ve otellerde

Ana harcama grupları itibariyle, bir önceki aya göre en yüksek artış %13.32 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda oldu. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %5.04, Sağlık ana grubunda %4.61, Ulaştırma ana grubunda %3.01, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %2.95, Haberleşme ana grubunda %2.23, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.86, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.78, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1.74, Eğitim ana grubunda %1.49, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %1.27 artış gözlemlenirken, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0.44 azalış yaşandı.

Bir önceki aya göre endekste kapsanan 466 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 75 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %96.43 ile taze fasulye, %87.25 ile salatalık ve %63.73 ile kırmızı lahana oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %48.46 ile patlıcan, %38.28 ile erik ve %38.06 ile kavun olarak açıklandı.