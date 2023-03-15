“Havayolu şirketi değil, turizm acentesi”

▶ Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası “Kurulan şirket bir havayolu şirketi değil; daha çok turizm acentesi niteliğindedir” diyerek, Freebird’ün yıllardır Ercan’a çeşitli destinasyonlardan seferler yaptığı, birkaç zenginin buna ortak olup sermayelerine sermaye katma girişimini bir başarı öyküsü gibi lanse etmenin hata olacağı açıklamasını yaptı.

Ertuğrul SENOVA

Avrupa ve Ortadoğu’ya charter operasyonlar düzenleyen, Türkiye merkezli Freebird Havayolları’nın alt markası olarak Ercan Havalimanı’ndan Türkiye’nin 3 farklı noktasına seferler yapacak FYL-KHY’nin tanıtım etkinliği Pazartesi akşamı gerçekleştirildi.

Hem hükümet yetkilileri, hem de FLY-KHY yönetimi, KTHY’nin yerini tutacak; “yerli ve milli” bir misyon edineceğini iddia etse de marka, “operated by Freebird” (Freebird tarafından işletilen) yazılı bir uçakla tanıtıldı.

Hükümet, söz konusu marka sayesinde rekabetin artacağını ve uçak bilet fiyatlarının düşeceğini iddia etse de, markanın şu an Türkiye’nin sadece 3 noktasına sefer düzenleyebildiği dikkat çekti. Bu durumun, rekabet ortamı yaratmaktan oldukça uzak olduğu ifade ediliyor.

“Bilet fiyatları ucuzlayacak” iddiası…

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, FLY-KHY’nin bir rekabet ortamı yaratacağını ve bilet fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi. Mayıs ayında yeni bir havayolu şirketinin daha devreye girmesini beklediklerini ifade eden Arıklı, “Artan rekabet ortamında elbette ki daha ucuza yolcu taşınacak” dedi.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun ise markayla ilgili Pazartesi akşamı gerçekleşen tanıtım etkinliğinin arından uçak bilet fiyatlarının düştüğünü iddia etti, bir rekabetin şimdiden başladığını öne sürdü.

Tolun’un, “Lansman gerçekleşti, bilet fiyatları düştü” söylemleri üzerine konuşan Pegasus Havayolları Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya ise, fiyatlardaki düşüşün FYL-KHY’ye değil; depreme bağlı bir düşüş olduğunu belirtti, “Her iki taraftan da uçuşlar iptal edildi. Satışlar neredeyse eksi durumda. Uçaklar boşaldı. Bunun doğal sonucu da fiyatları aşağıya inmesidir” dedi.

“Yerli ve milli” iddiası…

“Freebird tarafından işletilen” yazılı, kırmızı – beyaz bir uçakla tanıtılan markanın lansman etkinliğinde konuşan hükümet yetkilileri ve FLY-KHY’nin yöneticileri, “yerli ve milli” vurguları yaptı, belki de günün birinde KTHY’nin yerini doldurabileceğine ilişkin imalar ortaya attı. Öte yandan sosyal medyada pek çok yurttaşın, yapılan açıklamalar nedeniyle markayı “KKTC’nin yerli havayolu şirketi” sandığı gözlemlendi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Arıklı soru üzerine, “Evet, KKTC devletinin bu şirkette herhangi bir hissesi yok” dedi.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da bu şirketin milli bir havayolu şirketi olmadığını; yerli bir marka olduğunu dile getirdi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) de konuyla ilgili açıklama yaparak, “Kurulan şirket bir havayolu şirketi değil; daha çok turizm acentesi niteliğindedir” dedi. Sendikadan yapılan açıklamada, şirketin tescilinin Türkiye’de olduğu ifade edilerek, “KKTC’nin yerli veya milli bir havayolu yoktur” denildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Mayıs’ta yeni bir şirket daha devreye girecek, rekabet artacak, biletler ucuzlayacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıkı, FLY-KHY’nin bir rekabet ortamı yaratacağını ve bilet fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi. Mayıs ayında yeni bir havayolu şirketinin daha devreye girmesini beklediklerini ifade eden Arıklı, “Artan rekabet ortamında elbette ki daha ucuza yolcu taşınacak” dedi.

“Üzümün sapı, armudun çöpüne girmek çok yanlış”

“Milli bir havayolu şirketi değil” söylemleriyle ilgili de konuşan Arıklı, “Üzümün sapı, armudun çöpü… bunlara girmek çok yanlış. Millet ısrarla uçağın kuyruk numarasına, sahibinin Freebird olmasına takılıyor. Önemli olan, parasını karşı tarafa garanti edebilmekti. Bu arkadaşlar da yıllık anlaşmalar yaptılar. Bu yüzden bu arkadaşların morallerini bozmak doğru değil” şeklinde konuştu.

“Devletin bir hissesi yok”

Arıklı ayrıca soru üzerine, “Evet, KKTC devletinin bu şirkette herhangi bir hissesi yok” dedi.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun:

“Bu milli bir şirket değil, bir marka”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da bu şirketin milli bir havayolu şirketi olmadığını; yerli bir marka olduğunu dile getirdi:

“Bu bir milli havayolu şirketi değil. Milli olması için, sermayenin büyük çoğunluğunun devlete ait olması gerekir. Bu milli değildir.”

“Fiyatlar lansmanın ardından inmeye başladı”

Tolun ayrıca, markayla ilgili Pazartesi akşamı gerçekleşen tanıtım etkinliğinin arından uçak bilet fiyatlarının düştüğünü iddia etti, bir rekabetin şimdiden başladığını öne sürdü:

“Lansman olurkenden bilet fiyatları düştü. 16 Nisan’da uçuşlar başlayacaklar dediler, fiyatlar inmeye başladı. Bir rekabet ortamı şimdiden başlamış durumda.”

Pegasus Havayolları Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya:

“Fiyatlardaki düşüşün nedeni deprem”

Tolun’un, “Lansman gerçekleşti, bilet fiyatları düştü” söylemleri üzerine konuşan Pegasus Havayolları Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya, fiyatlardaki düşüşün FYL-KHY’ye değil; depreme bağlı bir düşüş olduğunu belirtti.

“Ortada uçuş yok, fiyat neden düşsün?” diye soran Ziya, “Bunları dile getirmek istemiyordum ama Türkiye’de çok ciddi bir deprem yaşandı. Her iki taraftan da uçuşlar iptal edildi. Satışlar neredeyse eksi durumda. Uçaklar boşaldı. Bunun doğal sonucu da fiyatları aşağıya inmesidir.”

HTKS Yönetim Kurulu:

“FLY-KHY bir havayolu şirketi değil, turizm acentesi niteliğinde”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) de konuyla ilgili açıklama yaparak, “Kurulan şirket bir havayolu şirketi değil; daha çok turizm acentesi niteliğindedir” dedi. Sendikadan yapılan açıklamada, şirketin tescilinin Türkiye’de olduğu ifade edilerek, “KKTC’nin yerli veya milli bir havayolu yoktur” denildi.

Şirketin sahibinin KKTC değil; “Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan birkaç cebi kabarık, hükümete yakın iş insanı” olduğu ifade edilen açıklamada, “Halka yerli havayolu diye yutturulmaya çalışılan şirketin uçağı, Freebird adında bir gerçek havayolu şirketine ait olup tescili de Türkiye Cumhuriyeti’ndedir. 13 Mart tarihinde Ercan’a yapılan sefere Freebird olarak hizmet verilmiş, uçuşun tüm operasyonel niteliği de Freebird şirketine aittir” ifadeleri kullanıldı.

“Freebird yıllardır Ercan’a çeşitli seferler yaptı, bu bir başarı öyküsü değil”

Freebird’ün yıllardır Ercan Havalimanı’na çeşitli destinasyonlardan seferler yaptığı belirtilen açıklamada, “Bu seferlerin bir tanesine birkaç zenginin ortak olup sermayelerine sermaye katma girişimini bir başarı öyküsü gibi lanse etmenin ve bilet fiyatlarını düşüreceğini ummanın bir hata olacağı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Özel bir şirketin kuruluşunu devlet imkânları ile devlete ait bir havalimanında kutlamak, aslında olmayan bir uçağın maketini yapıp, kahkahaların koptuğu, kokteyllerin verildiği bir panayır ortamında maketin üzerine şu anki en büyük acımız olan Şampiyon Melekler’imizin adını yazmak, bu vesile ile halkın acılarını uydurulan yalanlarınıza ve panayır tadındaki lansmanınıza alet edip yaptığınız rezaletin üstünü örtmek, bizler ile nasıl dalga geçtiğinizin ve rezaletinizin en bariz göstergesi olmuştur.”

“Hükümetten utanıyoruz”

Hükümetin bir yandan milliyetçi hamasetlerle “eşit, egemen ve yüce KKTC” naraları attığı, diğer bir taraftan da milliyetçisi oldukları cumhuriyeti ve halkı küçük düşürücü, tutarsız tavırlar içerisinde oldukları belirtilen açıklamada, “Bizler, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak UBP-DP-YDP hükümetinden utanıyoruz” denildi.