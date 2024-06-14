Havana’ya gidemeyenler için ilaç gibi konser: “Havana’da Bir Gece”

Murat OBENLER

Dünyaca ünlü Kübalı Caz Piyanisti ve efsanevi Buena Vista Sosyal Kulübü'nün eski üyesi Rolando Luna ve büyüleyici Kübalı şarkıcı Marjorie Montero, şef Yiorgos Kountouris yönetimindeki Kıbrıs Senfoni Orkestrası eşliğinde Lefkoşa’da sahne aldı.

13 Haziran Perşembe gecesi Eğlence bölgesindeki Skali Amfitiyatrosu’nda yer alan konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterirken katılımcılar Küba’nın başkenti Havana’ya müzikal bir yolculuk yaptılar.

TelethonCyprus tarafından organize edilen ve Küba'nın Kıbrıs Büyükelçiliği (Embajada de Cuba en Chipre) tarafından desteklenen, CySO Vakfı’nın Telethon'la işbirliği içinde gerçekleşen Havana’da Bir Gece-Caz Füzyon Konseri, Küba’nın neşeli,canlı parçalarının klasik enstümanlar eşliğinde çalınması ile benzersiz bir müzikal deneyime dönüştü. Seyircilerin neşeli parçalara dans ederek ve hep bir ağızdan şarkıları söyleyerek eşlik ettikleri geceye Küba'nın Kıbrıs Büyükelçisi Angel Gustavo Suarez Cordero, Kültür Bakan Yardımcısı Dr Vasiliki Kassianidou, bazı vekiller ve kültür sanat camiasının önde gelen isimleri de katıldı. Yoğun alkışlar üzerine tekrar sahneye gelen ikili bir de bis yaptılar.