“ Havada yüksek oranda toz var ”

Kıbrıs’ın güneyindeki Hava Kalite İzleme Ağı istasyonlarının ölçümlerine göre 29 Kasım Pazartesi günü havada yüksek oranda toz olduğu belirtilerek özellikle toplumun hassas kesimine uyarıda bulunuldu.

Yapılan basın açıklamasında, özellikle nüfusun hassas grubu olan çocuk, yaşlı ve hasta kişilerin açık alanlara çıkmaması istendi, tozdaki küçük parçacıkların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu hatırlatıldı.

İşverenlerin de açık havada çalışan çalışanları için uygun tedbirler almaları istendi.

Sabah saat 08.00 itibariyle ölçülen toz miktarı:

Lefkoşa: 105,3 mg/m3

Limasol: 126,7 mg/m3

Larnaka: 54,8 mg/m3

Baf: 155,2 mg/m3

Zygi: 68 mg/m3

Ayia Marina Xyliatou: 50,7 mg/m3