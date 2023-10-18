Hava yağmurlu olacak

Havanın yarın ve Cuma yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı çok bulutlu; Pazar parçalı ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28- 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr yarın güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.