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Hava sıcaklıkları artacak

Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Dairesi, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün, 5- 11 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31- 34, sahillerde ise 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak, rüzgar; genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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