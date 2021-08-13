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Hava sıcaklığında değişiklik yok...

Hava sıcaklığında değişiklik yok...

Hava sıcaklığında ülke genelinde değişiklik beklenmiyor.

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Hava sıcaklığında ülke genelinde değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı geçen hafta olduğu gibi 14-20 Ağustos periyodunda iç kesimlerde 36-39, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Hava genellikle açık olacak. Rüzgar, kuzey ve  batı yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli esecek.

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