Hava sıcaklığında değişiklik yok...
Hava sıcaklığında ülke genelinde değişiklik beklenmiyor.
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Hava sıcaklığında ülke genelinde değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı geçen hafta olduğu gibi 14-20 Ağustos periyodunda iç kesimlerde 36-39, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.
Hava genellikle açık olacak. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli esecek.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi