Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece olacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak. Yarın sabah sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 03 – 09 Ağustos arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 37 - 40 derece, sahillerde ise 33 - 36 derece olaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.