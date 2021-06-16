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  3. Lute 21 Haziran’da Kıbrıs’a geliyor
Hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak

Hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak

Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre hafta boyunca hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak.

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Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre hafta boyunca hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak.

Dairenin 23 Haziran’a kadar olan süreyi kapsayan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 30- 33, sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.

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