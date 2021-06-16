Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre hafta boyunca hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak.

Dairenin 23 Haziran’a kadar olan süreyi kapsayan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 30- 33, sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.