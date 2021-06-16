Hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak
Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre hafta boyunca hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak.
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Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre hafta boyunca hava sıcaklığı en yüksek 33 derece olacak.
Dairenin 23 Haziran’a kadar olan süreyi kapsayan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 30- 33, sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.
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