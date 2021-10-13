Hava sıcaklığı düşecek

Haftalık tahminlere göre, hava sıcaklığı periyodun ikinci yarısı 3-4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesinin 20 Ekim’e kadar olan tahminlerine göre hava parçalı bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 30- 33 derece, ikinci yarısında ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.