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Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselecek

Alçak basınç sisteminin etkisiyle genellikle sıcak  hava kütlesinin etkisi  altında  kalacak ülkede hava sıcaklıkları 43 dereceye kadar yükselecek.

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Alçak basınç sisteminin etkisiyle genellikle sıcak  hava kütlesinin etkisi  altında  kalacak ülkede hava sıcaklıkları 43 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40-43, sahillerde ise 36-39 derece dolayında seyredecek. 

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

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