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Hava sıcaklığı 41 dereceye kadar çıkacak

Hava sıcaklığı 41 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 2 Ağustos’a kadar hava sıcaklığı en çok 41 dereceye kadar çıkacak. 

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 2 Ağustos’a kadar hava sıcaklığı en çok 41 dereceye kadar çıkacak. 

Dairenin tahminlerine göre hava açık olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38- 41 derece sahillerde ise 34- 37 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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