Hava sıcaklığı 41 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 2 Ağustos’a kadar hava sıcaklığı en çok 41 dereceye kadar çıkacak.

Dairenin tahminlerine göre hava açık olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38- 41 derece sahillerde ise 34- 37 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.