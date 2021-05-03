Hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı

Hava sıcaklığı bugün 40 dereceye ulaştı. Cyprus Mail’in haberine göre, güneyinde faal olan Kitas isimli özel hava tahmini şirketine göre, Lefkoşa'da sıcaklık bugün saat 12.30'dan itibaren 40 dereceyi aştı, saat 14.00 itibariyle ise 40.6 derece oldu.

Habere göre, 2020 yılında kayıtlara geçen ilk 40 derece sıcaklık, 15 Mayıs’ta, 2019’da ise 28 Mayıs’ta yaşandı.