Hava sıcaklığı 40 derece olacak

Ülkede en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37 – 40; sahillerde 33 - 36 santigrat derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 17 – 23 Temmuz dönemini kapsayan raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.