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Hava sıcaklığı 40 derece olacak

Hava sıcaklığı 40 derece olacak

Ülkede en yüksek hava sıcaklığının  iç kesimlerde 37 – 40; sahillerde 33 - 36  santigrat derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

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Ülkede en yüksek hava sıcaklığının  iç kesimlerde 37 – 40; sahillerde 33 - 36  santigrat derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji  Dairesi’nin 17 – 23 Temmuz dönemini kapsayan raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

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