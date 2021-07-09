Hava sıcaklığı 40 derece dolaylarında seyredecek

Ülkede etkili olan sıcak ve nemli hava kütlesinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 10–16 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve Pazar günü açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, pazartesi açık ve az bulutlu, salıdan cumaya kadar ise açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40ºC ve sahillerde 31-34ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.