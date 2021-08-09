Hava sıcaklığı 40 derece dolaylarında

Önümüzdeki günlerde havanın genellikle açık az bulutlu olması; en yüksek sıcaklığın ise iç kesimlerde 40; sahillerde ise 35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bölge 10 – 16 Ağustos tarihlerinde genellikle alçak basınç sistemiyle, sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40; sahillerde 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.