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Hava sıcaklığı 40 derece dolaylarında

Hava sıcaklığı 40 derece dolaylarında

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40;  sahillerde 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek.

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Önümüzdeki günlerde havanın genellikle açık az bulutlu olması; en yüksek sıcaklığın ise iç kesimlerde 40; sahillerde ise 35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bölge 10 – 16 Ağustos tarihlerinde genellikle alçak basınç sistemiyle, sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40;  sahillerde 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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