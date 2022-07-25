Lefkoşa37 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hava sıcaklığı 38 – 41 derece dolaylarında olacak
Hava sıcaklığı 38 – 41 derece dolaylarında olacak

Hava sıcaklığı 38 – 41 derece dolaylarında olacak

Ülke, alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisinde.

A+A-

Ülke, alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisinde.

Meteoroloji Dairesinin 26 Temmuz -1 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava açık, sıcaklık iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Foto: Arşiv

Bu haber toplam 162 defa okunmuştur
Etiketler : , ,