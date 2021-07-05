Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında

En yüksek hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de 36-39 dolaylarında seyretmeye devam edecek.

Yarın sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 12 Temmuz’a kadar en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde 30- 33 derece dolaylarında olacak.

Rüzgârın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.