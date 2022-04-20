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Hava sıcaklığı 31 dereceye kadar çıkacak

Hava sıcaklığı 31 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Nisan'a kadar olan tahminlerine göre yağmur beklenmiyor.

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Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının 31 dereceyi bulacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Nisan'a kadar olan tahminlerine göre yağmur beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk günü 22-25, diğer günlerde ise 28- 31derece  dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette,  zaman zaman kuvvetli esecek.

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