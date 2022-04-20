Hava sıcaklığı 31 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının 31 dereceyi bulacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Nisan'a kadar olan tahminlerine göre yağmur beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk günü 22-25, diğer günlerde ise 28- 31derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.